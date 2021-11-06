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هاني حتحوت: محمد الشناوي لم يكن جاهزًا أمام

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هاني حتحوت: محمد الشناوي لم يكن جاهزًا أمام الزمالك هاني حتحوت: محمد الشناوي لم يكن جاهزًا أمام

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قال الإعلامي هاني حتحوت، إن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لم يكن جاهزًا خلال مباراة في القمة 123 رغم مشاركته أساسيًا في المباراة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشناوي لم يكن جاهزًا في المباراة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن وجوده في التشكيلة الأساسية كان معنويًا أكثر من وجوده فنيًا وهذا من واقع تفكير بيتسو موسيماني.

وأوضح حتحوت خلال حديثه بقناة صدى البلد، أن محمد الشناوي لم يكن في كامل فورمته ولياقته الفنية، وهو ما ظهر خلال هدفي الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 5/3، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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