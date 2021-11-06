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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول يثير جدل بين الجماهير المصرية ، خاصة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك بعد نشره لاحتفاله على موقعه الخاصة إنستجرام، عقب انتهاء مباراة الأهلى والزمالك ، والذي فاز بها الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

ونشر محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول صورة لاحتفاله بألعاب نارية، في الوقت الذي ربطت فيه جماهير النادي الأهلي بأنه ينتمى للقعلة الحمراء ويهنئ الفريق الأحمر بعد الفوز بخماسية على غريمه التقليدي، الزمالك.

محمد صلاح يحتفل بألعاب نارية بعد فوز الأهلي على الزمالك بخماسية (صورة)

محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب السابق، كشف سابقا، عن هوية محمد صلاح الكروية عندما استضافة الإعلامي هاني حتحتوت على قناة صدى البلد.

وقال عودة نصا: «محمد صلاح أهلاوي».