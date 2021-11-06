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"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحرض وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت .

وتشهد مكة المكرمة ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة والليث وجدة وثول ورابغ والشعيبة والشفا والطائف والهدا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت .

وتشهد منطقة جازان أيضاً ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد ضباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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