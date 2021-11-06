«الإعلامي الكاثوليكي بمصر» ينظم دورة تدريبية لتكوين الشباب

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بدأت مساء الجمعة، الدورة التدريبية لتكوين الشباب الكاثوليكي بالإسكندرية، التي ينظمها المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، بالتعاون مع خدمة شباب الإيبارشية البطريركية، في الفترة من الخامس من نوفمبر الجاري، وحتى السابع العشرين من الشهر ذاته، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك بكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل الإسكندرية. ‏ وزار الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المجموعة القائمة والمشاركة بالدورة لهذا العام، في وجود الأب فرنسيس وحيد، مسؤول الشباب، وذلك بكاتدرائية القيامة بمحطة الرمل بالإسكندرية.

تهدف الدورة التدريبية إلى تكوين الشباب الكاثوليكي من الشباب الجامعي، والخريجين عن طريق رفع مهاراتهم في عدة مجالات، وذلك بالتعاون مع مدربين متخصصين ومعتمدين.

تتضمن الدورة التدريبية التدريب على مهارات الحاسب الآلي، وورش العمل لتنمية المهارات الشخصية. تلقي محاضرات الدورة التدريبية بجزء الحاسب الآلي مي صليب، مسؤول التدريب بالإيبارشية البطريركية، كما ألقى كريم صبحي أولى الورش الخاصة بتنامي المهارات الشخصية، وسيلقي كل محاضرة متكلم مختلف.