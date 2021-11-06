أخبار عاجلة

عباس : للأردن عشرات آلاف السفراء في الداخل -
بالفيديو.. مجنَّدة تستأذن وزير الداخلية ببدء العرض العسكري -
جامعة الملك فيصل و"الصحفيين" بالأحساء ينظمان ورشة "الإعلام دراسة وموهبة" -
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!! -
"موسى ماريغا" ينعش تدريبات الهلال قبل النهائي الآسيوي .. وغوميز يحتفل بمولوده -
فيديو نال الإعجاب والثناء.. دموع سائحة تنهمر بفعل هدية من مرشدة سعودية -
عضو بـ«خارجية الشيوخ»: رغبة أمريكا في عودة الحوار الاستراتيجي مع مصر يؤكد قوتنا -
«الرعاية الصحية»: القطاع الخاص شريك أصيل في نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل -
نائبة: مؤتمر باريس يهدف إلى خروج المرتزقة من ليبيا وتوفير قوة دفع للانتخابات المقبلة -
نائب: مشاركة «السيسي» في مؤتمر باريس يؤكد موقف مصر على دعم استقرار ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سامي قمصان يعدد مكاسب الفوز على

Print
سامي قمصان يعدد مكاسب الفوز على الزمالك سامي قمصان يعدد مكاسب الفوز على

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سامي قمصان المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعرب عن سعادته بالفوز على بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال: «مبروك لجماهير الأهلي الفوز اليوم الذي جاء بعد مجهود كبير طوال الفترة الماضية».

وأضاف: «تعاهدنا كلاعبين وجهاز فني على الفوز بجميع المباريات، وعدم خسارة أي نقاط من أجل استعادة بطولة الدوري البطولة المفضلة لجماهير الأهلي».

وأكمل: «كان لدينا فرصة لزيادة عدد الأهداف وعدم استقبال ثلاثة أهداف، ولكن في النهاية قدمنا عرضًا جيدًا ونجحنا في تحقيق فوز مهم».

وأوضح قمصان أن الفوز اليوم كان مهمًّا من أجل إنهاء هذه المرحلة من الدوري بتحقيق الفوز والعلامة الكاملة، مشيرًا إلى أن وجود جماهير الأهلي في مدرجات الملعب اليوم كان له دور مهم في دعم اللاعبين لتحقيق هذا الفوز المهم.

واختتم سامي قمصان تصريحاته مؤكدًا أن لاعبي الأهلي يحتاجون دائمًا إلى مساندة جماهيرهم الوفية من أجل مواصلة الانتصارات للحفاظ على رحلة البطولات على كافة المستويات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يواصل تدريباته غدًا في الثالثة عصرا

الزمالك يواصل تدريباته غدًا في الثالثة عصرا

سيدات يد الزمالك يهزمن سبورتنج في الدوري

سيدات يد الزمالك يهزمن سبورتنج في الدوري

مران الزمالك .. كارتيرون يجري قياسات بدنية للاعبين

مران الزمالك .. كارتيرون يجري قياسات بدنية للاعبين

صدمة فى الزمالك .. غرامات مالية جديدة

صدمة فى الزمالك .. غرامات مالية جديدة