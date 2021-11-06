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سامي قمصان المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعرب عن سعادته بالفوز على الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال: «مبروك لجماهير الأهلي الفوز اليوم الذي جاء بعد مجهود كبير طوال الفترة الماضية».

وأضاف: «تعاهدنا كلاعبين وجهاز فني على الفوز بجميع المباريات، وعدم خسارة أي نقاط من أجل استعادة بطولة الدوري البطولة المفضلة لجماهير الأهلي».

وأكمل: «كان لدينا فرصة لزيادة عدد الأهداف وعدم استقبال ثلاثة أهداف، ولكن في النهاية قدمنا عرضًا جيدًا ونجحنا في تحقيق فوز مهم».

وأوضح قمصان أن الفوز اليوم كان مهمًّا من أجل إنهاء هذه المرحلة من الدوري بتحقيق الفوز والعلامة الكاملة، مشيرًا إلى أن وجود جماهير الأهلي في مدرجات الملعب اليوم كان له دور مهم في دعم اللاعبين لتحقيق هذا الفوز المهم.

واختتم سامي قمصان تصريحاته مؤكدًا أن لاعبي الأهلي يحتاجون دائمًا إلى مساندة جماهيرهم الوفية من أجل مواصلة الانتصارات للحفاظ على رحلة البطولات على كافة المستويات.