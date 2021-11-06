معلول يُعلق على خماسية الأهلي ويوجه رسالة إلى زوجته

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علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وجه التهنئة لجماهير الأهلي واللاعبين بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق اليوم على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.
وقال معلول: «قدمنا مباراة كبيرة اليوم أمام الزمالك وأظهرنا شخصية لاعبي الأهلي من خلال الفوز الكبير والأداء القوي».
وأضاف: «مباراة الزمالك ديربي وأمام فريق مميز، ولكن شخصية النادي الأهلي كانت حاضرة وحققنا فوزًا كبيرًا يساعدنا على التركيز فيما هو قادم من المباريات من أجل استكمال مشوار استعادة اللقب».
وأكد اللاعب التونسي أن جميع اللاعبين عقدوا العزم منذ بداية الموسم لعودة الدوري لمكانه الطبيعي، بعد أن خسره الفريق الموسم الماضي.
وأهدى علي معلول الفوز لجماهير الأهلي وزوجته التي توقعت تسجيله أهدافًا في مباراة القمة، كما أهدى الفوز لابنه وابنته، متمنيًا في نهاية تصريحاته أن تستمر انتصارات الفريق لإسعاد جماهير النادي.