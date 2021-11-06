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بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بنتيجة 5-3، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال بانون: «قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك، ونجحنا في تحقيق الفوز بنتيجة جيدة للغاية».

وأضاف: «الزمالك فريق جيد، ولكن الأهلي كان يريد الانتصار، ولعبنا على النقاط الثلاث، وحققنا مطلب جماهيرنا في لقاء القمة».

وواصل: «دخلنا المباراة في حالة تركيز شديدة، من أجل إسعاد جماهير الأهلي، والحمد لله أن اللاعبين استغلوا كل الفرص من أجل تسجيل الأهداف».

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة ٥-٣، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتسيد الأهلي المباراة بأمواج هجومية متتالية وقدم أداءً رائعًا، أثمر عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بتوقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وعلي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز للنقطة 9 من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.