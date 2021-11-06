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إبراهيم عيسى: تراجع العمليات الإرهابية كان له انعكاس اقتصادي عالمي إيجابي

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إبراهيم عيسى: تراجع العمليات الإرهابية كان له انعكاس اقتصادي عالمي إيجابي إبراهيم عيسى: تراجع العمليات الإرهابية كان له انعكاس اقتصادي عالمي إيجابي

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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن محط انشغال عالمي لضرورتها فى المنطقة، قائلا: «العالم يمتلئ بأحداث وتطورات ولكن يظل حضور مصر في الاهتمام العالمي حاضر وبقوة، لكن الأغلب في الصحافة الأمريكية والأوروبية دائما التقييم السياسي لمصر سلبي».

وأضاف إبراهيم عيسى في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن القراءات الغربية في الصحافة الأجنبية ودوار البحث الغربي سلبي ومحتفظين بصورة خاصة بأن مصر تحت حكم غير ديمقراطي، وفيها غياب للحياة السياسية مع الحديث عن المنجز الاقتصادي الذي يحدث في مصر، مؤكدا أن هناك حالة متربصة ومترصدة لمصر، ولكن مصر لا تنظر إلى هذه الآراء باعتبارها محبطة.

وتابع: «كلفة ملف حقوق الإنسان في مصر عالية والعائد سلبي، ونجاحات التنمية وحالة الاستقرار وتراجع العمليات الإرهابية كان لهم انعكاس اقتصادي عالمي ايجابي»، مؤكدا أن التيارات الإرهابية تريد أن تصدر مصر على أنها دولة غير طبيعية، وتتعامل مع حقوق الإنسان ببطش لتشويه الصورة في الخارج.

المصرى اليوم

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