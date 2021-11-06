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وزير الخارجية يتوجه إلي واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي

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وزير الخارجية يتوجه إلي واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي وزير الخارجية يتوجه إلي واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي

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توجّه سامح شكري وزير الخارجية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين والولايات المتحدة، والذي سيتضمن تناول كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة، على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحُث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أبرز ملفات التعاون المُشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال تواجده بواشنطن، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية، كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر.

المصرى اليوم

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