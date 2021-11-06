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محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبدى سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 5-3، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

قال شريف: «أبارك لجماهير النادي الأهلي على الفوز والأداء، مباراة بـ3 نقاط، ما زلنا في بداية الموسم، ونعدهم بحسم لقب الدوري مبكرًا، وأن نواصل مسيرتنا بشكل قوي».

وأضاف: «موسيماني تحدث مع اللاعبين لتحفيزهم، ودائمًا قبل المباريات ندرس المنافس بشكل جيد، سجلنا 5 أهداف، وكان من الممكن أن تزيد، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل».

وواصل: «أتمنى تقديم مستوى أفضل خلال المباريات المقبلة، وهدفنا الفوز ببطولة الدوري مبكرًا، وأشكر جماهير الأهلي على مساندتهم اللاعبين والجهاز الفني في الفترة الأخيرة».

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة ٥-٣، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز .

وتسيد الأهلي المباراة بأمواج هجومية متتالية وقدم أداءً رائعًا، أثمر عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بتوقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وعلي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي على معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث. ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز للنقطة 9 من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

حقق الأهلي المصري فوزا عريضا ومستحقا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة على غريمه التقليدي الزمالك خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021 -2022.

الدوري المصري: الاهلي 5- 3 الزمالك | هدف اشرف بن شرقي في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/ZZtVhkaZm6

— اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3)

الدوري المصري : الاهلي 5 - 3 الزمالك | هدف اشرف بن شرقي



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/ZZtVhkaZm6 — اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3) November 5, 2021

الدوري المصري: الاهلي 5- 2 الزمالك | هدف احمد زيزو في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/AAYFHiLg6d

— اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3)

الدوري المصري : الاهلي 5 - 2 الزمالك | هدف احمد زيزو



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/AAYFHiLg6d — اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3) November 5, 2021

الدوري المصري: الاهلي 5- 1 الزمالك | هدف على معلول في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/iTFez58Ugj

— اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3)

الدوري المصري : الاهلي 5 - 1 الزمالك | هدف علي معلول



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/iTFez58Ugj — اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3) November 5, 2021

الدوري المصري: الاهلي 4- 1 الزمالك | هدف ديانغ في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/elqYbPmaS5

— اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3)

الدوري المصري : الاهلي 4 - 1 الزمالك | هدف ديانغ



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/elqYbPmaS5 — اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3) November 5, 2021

الدوري المصري: الاهلي 3- 1 الزمالك | هدف مصطفى فتحي في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/66sNQW3Mrc

— اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3)

الدوري المصري : الاهلي 3 - 1 الزمالك | هدف مصطفى فتحي



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/66sNQW3Mrc — اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3) November 5, 2021

الدوري المصري: الاهلي 2- 0 الزمالك | هدف على معلول في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/J1yCeaxhta

— اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3)

الدوري المصري : الاهلي 2 - 0 الزمالك | هدف علي معلول



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/J1yCeaxhta — اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3) November 5, 2021

الدوري المصري: الاهلي 3- 0 الزمالك | هدف محمد شريف في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/Pjc4CNzetP

— اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3)

الدوري المصري : الاهلي 3 - 0 الزمالك | هدف محمد شريف



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/Pjc4CNzetP — اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3) November 5, 2021

موعد مباراة الأهلي والزمالك، الاهلي والزمالك اليوم

أهدف الأهلي في شباك الزمالك الجمعة 5-11-2021

د16: ديانج يسجل الهدف الأول من تسديدة صاروخية تصطدم بالدفاع والعارضة وترد لتصطدم مجددا بـ أبوجبل وتسكن الشباك

د18: محمد عادل يحتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد المثلوثي لـ على معلول

د20: على معلول يسجل هدف الأهلي الثاني من ركلة الجزاء

د25: محمد شريف يضيف الهدف الثالث بعدما استلم تمريرة عالمية من عمرو السولية

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د51: مصطفى فتحي يسجل هدف الزمالك الأول من تسديدة صاروخية

د53: ديانج يرد بتسديدة تعلن عن الهدف الرابع للنادي الأهلي

د59: محمد عادل يحتسب ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من حمزة المثلوثي على عمرو السولية

د62: ابوجبل يتصدى لركلة الجزاء من على معلول ومحمد شريف يتابعها ويضعها في المرمى

د63: محمد عادل يقرر إعادة ركلة الجزاء لتحرك أبوجبل قبل التسديد

د65: على معلول يسجل الخامس من ركلة الجزاء

د78: محمد عادل يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة الجزيري

د80: زيزو يسجل هدف الزمالك الثاني من ركلة الجزاء د90: أشرف بن شرقي يسجل هدف الزمالك الثالث

يشهد اليوم الجمعة 5-11-2021 إقامة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري 2021-2022، وتبحث العديد من جماهير الأهلي والزمالك عن موعد مباراة الأهلي والزمالك والذي يقام الجمعة في الجولة الثالثة من البطولة .

وبدأ النادي الأهلي بطولة الدوري بتحقيق فوز مستحق على الإسماعيلي برباعية في مباراة تألق فيها بيرسي تاو صفقة الفريق الجديدة ،فيما تغلب الزمالك على إنبي بنتيجة 2-0، وفى الجولة لثانية فاز الأهلي على البنك بهدف يتيم، فيما تغلب الزمالك على طلائع الجيش بهدفين أيضاً ،