"الأمن البيئي" يسيطر على كائن فطري طليق في أحد أحياء الرياض

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مباشرة البلاغ بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص

صرَّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد/ رائد المالكي، بأن القوات باشرت بلاغًا، ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن وجود كائن فطري (ظبي فلودير)، طليق في أحد أحياء مدينة الرياض؛ فتمت مباشرة البلاغ، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.

وشدَّد المالكي على أن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها، أو محاولة ذلك، أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية، وتدعو للمبادرة حال مشاهدتها بالإبلاغ عنها على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق السعودية.

القوات الخاصة للأمن البيئي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية