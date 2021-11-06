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«ضغطي عالي» .. أول تعليق من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على

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«ضغطي عالي» .. أول تعليق من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك «ضغطي عالي» .. أول تعليق من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على

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علق الإعلامي عمرو أديب ، على مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، وفاز فيها الأهلى على بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، قائلاً : «أول مرة في ماتش يجيلي صداع وأحس إن ضغطي عالي، أول مرة أبقى عايز ماتش يخلص بعد تلت ساعة، وكنت عايز الماتش ينتهي وحاسس أن أحنا داخلين على مصيبة كروية».

وخلال تقديم برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر شاشة «mbc »، تابع أديب: «مبروك لنادي الأهلي وهارد لك لنادي الزمالك، ولكن خدوها من زملكاوي الماتش كان تقيل علينا وللحظات تخيلنا أن المباراة ستتحول إلى شيء بايخ للزمالك، وبقول لموسيماني وتصريحاته بعد المباراة ، بشويش شوية يا كابتن».

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزا على الزمالك بخمسة أهداف مقابل 3 في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط العلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الوصافة.

المصرى اليوم

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