هيثم شاكر: خلعت عبايتي القديمة .. و أغنية «صاحب الجمال» توفيق من ربنا

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قال الفنان هيثم شاكر، إن أغنية «صاحب الجمال» استغرقت وقتا طويلا في مراحل التجهيز لاختيار الألحان والكلمات المناسبة، مردفا رد فعل الجمهور كان عظيما.

وأضاف هيثم شاكر خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، في البداية كنت خائفا لأن الموضوع يعتبر جديدا بالنسبة لي لكن رد فعل الجمهور أسعدني للغاية.

وأردف هيثم شاكر أن الأغنية كانت مختلفة، وهي تأتي بناء على رغبتي في خلع عباءتي القديمة، والبحث عن أفكار جديدة، مردفا أنتجت 3 أغنيات مختلفة خلال الفترة الماضية وهم واقف على تكة، ومش عادية، إضافة إلى صاحب الجمال.

وأكد هيثم شاكر خلال تصريحاته في قناة صدى البلد، عودته إلى النوع الفني الذي يحتوي على الشجن، مضيفا أن ذلك اللون من الفن له جمهوره الذي يقدره ويحترمه.