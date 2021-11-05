★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق الاستديو التحليلي لقناة الأهلي على نتيجة مباراة القمة ١٢٣ بين الأهلي والزمالك والتي أقيمت مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي.

قال أحمد بلال نجم الأهلي السابق: «موسيماني أشفق على الزمالك وكان رحيمًا به لذلك ظهرت تغييراته بهذا الشكل».

فيما أضاف شريف عبدالمنعم: «القسوة يجب أن يكون معها بعض الرحمة حتى لو المنافس بتاعك».

يذكر أن الأهلي حقق فوزا كبيرا على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ٣ في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٩ نقاط العلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الوصافة.