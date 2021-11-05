أخبار عاجلة

عضو بـ«خارجية الشيوخ»: رغبة أمريكا في عودة الحوار الاستراتيجي مع مصر يؤكد قوتنا -
«الرعاية الصحية»: القطاع الخاص شريك أصيل في نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل -
نائبة: مؤتمر باريس يهدف إلى خروج المرتزقة من ليبيا وتوفير قوة دفع للانتخابات المقبلة -
نائب: مشاركة «السيسي» في مؤتمر باريس يؤكد موقف مصر على دعم استقرار ليبيا -
حزب المؤتمر: اختيار مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ المقبل تأكيد على مكانتها في المنطقة -
مصرع شخص وإصابة ٨ آخرين فى تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي في قنا -
متمردو تيغراي يتوعدون الأجانب الذين يدعمون أديس أبابا -
أزمة المهاجرين تتصاعد بين مينسك والاتحاد الأوروبي -
حضور الوالدين.. أنت هنا أم لا؟! -
إيطاليا تخشى التعثر أمام طموحات سويسرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. وكالة أخبار المرأة

"العدل" تعتمد "أمانة" الأعلى للمرأة البحرينية كجهة مخولة لتقديم الوساطة الشرعية

Print
"العدل" تعتمد "أمانة" الأعلى للمرأة البحرينية كجهة مخولة لتقديم الوساطة الشرعية "العدل" تعتمد "أمانة" الأعلى للمرأة البحرينية كجهة مخولة لتقديم الوساطة الشرعية
المنامة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

   صدر عن مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كتاباً يفيد بأنه تم تسجيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بجدول الوساطة الخاص بفرع المسائل الشرعية كوسيط اعتباري منذ 26 أكتوبر 2021، وأدرج الكتاب أربعة من كوادر مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة كوسطاء شرعيين، هم مديرة المركز عبير محمد دهام والموظفات بالمركز أمل يعقوب بدو وفاطمة عبد الهادي عبدالرسول، وأوهاج صالح المناعي.
                 ويأتي هذا بعد أن أصدر معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراره رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية والمعد بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة. وقد عرَّف القرار الوساطة على أنها كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يُسمى "الوسيط” مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى اتفاق تسوية فيما يجوز فيه الصلح من خلافات أسرية لم تصل إلى القضاء أو منازعات أسرية أو دعاوى شرعية يختص بها القضاء الشرعي.
                 وقد رحبت سعادة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بتسجيل الأمانة العامة للمجلس بجدول الوساطة الخاص بفرع المسائل الشرعية  مؤكدة حرص مركز دعم المرأة على تسخير خبراته المتراكمة في هذا المجال من أجل تطبيق أمثل للقرار رقم (96) لسنة 2021، وتوفير مزايا الوساطة في المسائل الأسرية، معتبرة ذلك تطويراً جديداَ ونوعياً على مستوى المنظومة العدلية في مملكة البحرين.
الجدير بالذكر، أن استقرار الأسرة يأتي كأول مجال في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية نظرا لما يمثله من أولوية هامة عبر توفير كافة الخيارات لتأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية، حيث يسعى المجلس بالتعاون مع كافة الشركاء والحلفاء إلى تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بذلك أولاً، وتطوير خدمات الارشاد والتوفيق الأسري والبنى التحتية الداعمة لتوفير الوقاية والحماية الاجتماعية بما يحفظ خصوصية المرأة والأبناء في إطار تقنين أحكام الأسرة، وتطوير القرارات واللوائح التنفيذية على هذا الصعيد، مع الالتزام بتنفيذ البرامج التوعوية المستمرة في مجال الثقافة القانونية والأسرية

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
العنف ضد المرأة الجزائرية : معالجة حوالي 8.000 قضية خلال ثمانية أشهر

العنف ضد المرأة الجزائرية : معالجة حوالي 8.000 قضية خلال ثمانية أشهر

محكمة تابعة للحوثيين تقضي بسجن الممثلة عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي 5 سنوات

محكمة تابعة للحوثيين تقضي بسجن الممثلة عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي 5 سنوات

احتجاجات نسائية في بولندا بعد وفاة سيدة بسبب قانون مناهضة الإجهاض

احتجاجات نسائية في بولندا بعد وفاة سيدة بسبب قانون مناهضة الإجهاض

«المرأة البرلمانية»: راتب شهري لربة المنزل الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لهم

«المرأة البرلمانية»: راتب شهري لربة المنزل الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لهم