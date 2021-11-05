"تقويم التعليم": عند طلب الرخصة يجب ألا يكون قد مضى أكثر من عام على الاختبار

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مدة سريان الرخص 5 سنوات من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها

أكدت هيئة تقويم التعليم أنه عند التقدم بطلب لإصدار الرخصة المهنية للمعلمين يجب ألا يكون قد مضى على الاختبار الأحدث أكثر من 12 شهرًا، وبيّنت أنه وفقًا لضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية فإن مدة سريان الرخص خمس سنوات من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أجرت يوم أمس تعديلات على بعض ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، منها أن تطبيق الضوابط سيكون فقط على المعلمين والراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعَيْن العام والخاص بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الهيئة التعديلات بموقعها، وتضمنت تعديلاً على شروط الحصول على الرخصة المهنية، وهي أنه لا بد من الحصول على المؤهل المناسب وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة، واستيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق ما هو محدد في اللائحة، وتوافُر اختبارات مهنية سارية الصلاحية (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي)، وتحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى، كما أنه لا بد عند التقدم بطلب إصدار الرخصة ألا يكون قد مضى أكثر من اثني عشر شهرًا على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي).

ومن ضمن التعديلات أنه يحق لمجتازي اختبارَي كفايات المعلمين العام والتخصصي الاستفادة منهما أو بأحدهما في إصدار الرخصة المهنية بحد أقصى نهاية عام 2023م، كما يُمنح الحاصلون على الرخصة المهنية قبل اعتماد هذه الضوابط سنة إضافية لصلاحية الرخصة الصادرة لهم، إضافة إلى أنه يمكن تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية من مستوى إلى مستوى أعلى عند توافُر شروط المستوى المطلوب للترقية.

وفيما يخص تجديد الرخصة تم التعديل عليها بأنه يجوز تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحيتها، ويتم إجراء تجديد الرخصة وفق ضوابط خاصة تحددها الهيئة؛ إذ كانت في السابق أنه عند تجديدها لا بد من تقديم طلب التجديد قبل عام من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، وتقديم طلب الحصول على رخصة معلم متقدم أو خبير قبل عام من المدة المحددة للرتبة المهنية في لائحة الوظائف التعليمية.