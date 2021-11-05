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سلمان المالك رئيس نادي الحزم في ضيافة الفيحاء

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سلمان المالك رئيس نادي الحزم في ضيافة الفيحاء سلمان المالك رئيس نادي الحزم في ضيافة الفيحاء

سلمان المالك رئيس نادي الحزم في ضيافة الفيحاء

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء عبدالله بن أحمد أبانمي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء العلاقات العامة مساء اليوم الجمعة رئيس نادي الحزم سلمان بن فهد المالك وأعضاء مجلس إدارة نادي الحزم وذلك بعد المباراة التي جمعت الفيحاء مع شقيقه الحزم.

حيث اطلعوا على منشآت ومرافق النادي وأبرز مشاريع تطوير البنية التحتية، وشملت الجولة البيت الفيحاوي ومكتبة النادي والمتحف وملاعب الفئات السنية واستثمارات النادي بالإضافة إلى مقر إدارة النادي وقاعة الشيخ عثمان الرشيد للمحاضرات والمؤتمرات.

هذا وقد أقامت إدارة النادي مأدبة عشاء على شرف رئيس نادي الحزم وأعضاء مجلس إدارته.

الحزم الفيحاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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