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جمعية "مساعي" الخيرية تطلق مبادرة "تمكين" للباحثين عن عمل

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بدعم من مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي

جمعية

أطلقت جمعية مساعي النسائية الخيرية مبادرة "تمكين" في مجال (الأطعمة والمشروبات) بدعم من مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي، عبر برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي، الذي مثَّل أسمى مراتب التآخي والتكافل الاجتماعي في ميادين الخير سعيًا منها إلى الإسهام في التنمية الاجتماعية المستدامة؛ وذلك مساهمة منها في تمكين الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل استنادًا إلى التدريب على الفطنة الاحترافية، والمعرفة المهنية، والمهارات التخصصية حسب المعايير العالمية في بيئة عمل محفزة، وشهادة معتمدة.

وتأتي هذه المبادرة النوعية ضمن جهود جمعية (مساعي) لمساندة الباحثين عن العمل، وتأهيلهم لضمان مباشرة العمل بعد البرنامج التدريبي لبناء مستقبل مهني ناجح؛ وذلك للانطلاق بثقة في عالم ريادة الأعمال ابتداء من التدريب، وانتهاء بالتمكين في مختلف المجالات؛ لتحقيق عائد إيجابي على المجتمع بأسره؛ إذ تتطلع الجمعية إلى تكوين رواد أعمال ناجحين قادرين على تحقيق أهدافهم؛ حتى يصلوا بالمجتمعات إلى الازدهار والتقدم.

وتستهدف هذه المبادرة دعم وتشجيع الشباب والفتيات على الإنتاج، والاعتماد على النفس، واستثمار الأوقات، إضافة إلى تقديم المساندة الداعمة لضمان استمرارية مجتمع ريادي طموح بإذن الله.

الجدير بالذكر أن المبادرة لاقت إقبالاً واسعًا بفضل الله؛ إذ بلغ عدد المشتركين أربعين شابًّا وشابة مطابقين لشروط القبول المعتمدة من الجمعية، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مهتمًّا بمجال السياحة والضيافة، وعُمر المشترك ما بين 18 و30 سنة، ومن سكان مدينة الرياض، وشغوفًا بالعمل في مجال الأطعمة والمشروبات.

وكان اللقاء التوظيفي اليوم الخميس 29/ 3/ 1443هـ 4/ 11/ 2021م، وتضمَّن توقيع عقود المشتركين بالبرنامج مع عدد من الشركات، وهي (جانيا، المجد للأطعمة، شركة الخثلان، كافيه بافرط، مطاعم هوقا، Independent food، الاتحاد المبتكرة وفوكس سينما)؛ ليتم بعده دخول المشاركين الدورات التدريبية النظرية ثم العملية، ومباشرة العمل.

يُذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية جمعية غير ربحية، تُعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر، والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.

جمعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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