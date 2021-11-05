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"فتاة" تعيد لزوار مهرجان "أفلاجنا غير" حياة الأجداد بخيمة شعبية ومجسمات تراثية

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"فتاة" تعيد لزوار مهرجان "أفلاجنا غير" حياة الأجداد بخيمة شعبية ومجسمات تراثية "فتاة" تعيد لزوار مهرجان "أفلاجنا غير" حياة الأجداد بخيمة شعبية ومجسمات تراثية
في مشهد استهوى الزوار لتناول القهوة العربية والأكلات الشعبية واستعادة عبق الماضي

استطاعت فتاة بمحافظة الأفلاج أن تعيد لزوار مهرجان "أفلاجنا غير" ذكريات من حياة الماضي بعد نصبها خيمة شعبية علقت على جنباتها بعضاً من مقتنيات الماضي التراثية .

وتفصيلاً، شاركت الفتاة "فيء الركبان" في مهرجان "أفلاجنا غير" الذي تشرف عليه بلدية الأفلاج، بنصب خيمة شعبية وسط موقع المهرجان وقامت بتعليق العديد من المجسمات التراثية التي تحاكي الزمن الماضي وحياة الأجداد وضيافة للزوار وسط الخيمة في مشهد شعبي استهوى الزوار لتناول القهوة العربية والأكلات الشعبية واستعادة حياة الماضي .

يذكر أن "الركبان" تشارك في فعاليات ومهرجانات المحافظة بتفعيل عبق الماضي بعرض المجسمات التراثية وتقديم الأكلات الشعبية .

الأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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