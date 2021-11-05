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نبيل الحلفاوي عقب مباراة والأهلي : عتاب لفقدان السيطرة .. وأخر للخروج عن النص قبل قطع الصوت

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نبيل الحلفاوي عقب مباراة الزمالك والأهلي : عتاب لفقدان السيطرة .. وأخر للخروج عن النص قبل قطع الصوت نبيل الحلفاوي عقب مباراة والأهلي : عتاب لفقدان السيطرة .. وأخر للخروج عن النص قبل قطع الصوت

لاقتراحات اماكن الخروج

علق الفنان نبيل الحلفاوي مشجع نادي ، مساء اليوم الجمعة، عقب انتهاء مباراة القمة 123 لفريقين الزمالك والأهلي، حيث فاز الأخير على الأول بنتيجة 5/3، مشيرا إلى عتابه لجمهور النادي الأهلي لخروجهم بكلمات غير مستحبة خلال فترة قطع الصوت أثناء المباراة.

وقال نبيل الحلفاوى عبر «تويتر»: «فرقتين كبار.. مبروك للأهلي الفوز بالديربي.. هارد لك لنادي الزمالك.. تهنئة لموسيماني».

وأضاف: «لدي عتاب لفقدان السيطرة في أواخر المباراة من خلال التغيير الأخير العشوائي، وعتاب للجماهير التي خرجت عن النص في فترات قطع الصوت».

يذكر أن فريق نادي الأهلي حقق فوزا على فريق نادي الزمالك بخمسة أهداف مقابل 3 في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٩ نقاط العلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الوصافة.

المصرى اليوم

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