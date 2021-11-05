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قاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، المارد الأحمر لانتصار عريض على حساب غريمه التقيليدي الزمالك بنتيجة 5/3 في لقاء القمة رقم 123 الذي جمع القطبين بملعب القاهرة مساء اليوم الجمعة بمنافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري.

ونجح موسيماني في إحراز انتصاره السادس على حساب الزمالك في المواجهة الثامنة بين الطرفين.

ومن بين 8 مواجهات جمعت موسيماني بالزمالك خلال ولايتيه في الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، نجح في تحقيق انتصاره السادس الليلة مقابل خسارة وحيدة وتعادل وحيد أيضًا.

وجاءت انتصارات موسيماني على حساب الزمالك بواقع 3 خلال إدارته الفنية لصن داونز، و3 أيضًا خلال منصبه الحالي في النادي الأهلي.