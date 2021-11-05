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حسام موافي: كلمة في القرآن كشفت صفات المراوغة عند اليهود ()

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حسام موافي: كلمة في القرآن كشفت صفات المراوغة عند اليهود (فيديو) حسام موافي: كلمة في القرآن كشفت صفات المراوغة عند اليهود ()

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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك كلاما عن اليهود بأنهم مراوغون، وبعدما بحثت في القرآن الكريم وجدت كلمت أكدت ذلك.

وقال حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، إن الآية القرآنية في سورة البقرة « قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُواْ ٱلْـَٰٔنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ»، توضح مراوغة اليهود.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عندما قال سيدنا موسى لليهود إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، لم يكفوا عن السؤال حول شكلها ولونها وادعوا أن البقر تشابه عليهم، ولكن حينما أجابهم سيدنا موسى قالوا الآن جئت بالحق.

وتابع حسام موافي إذن اليهود كانوا يعلمون ما هي البقرة التي تساءلوا حولها، موضحا أن كلمة واحدة في القرآن بينت صفات اليهود، وكان لا داعي لمجادلتهم وهم ذبحوها وما كادوا يفعلون.

المصرى اليوم

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