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أعرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على الزمالك.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:«حققنا نتيجة جيدة أمام الزمالك على ملعبه، مضيفا أن هذا هو الهدف الذي سعى له وجاء اللقاء لتحقيق فوز كبير على ملعب المنافس.

واضاف: «لاعبو فريقي كانوا أكثر ذكاء من لاعبي الزمالك، ولعبنا بنفس الطريقة التي خضنا بها مباراة الإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري، وفريقه يستحق الفوز».

وشدد موسيماني على أنه كان يتطلع للفوز بنتيجة أكبر من ذلك بعدما سجل فريقه 3 أهدف في الشوط الأول، وكانت المباراة أشبه بنهائي دوري أبطال أفريقيا، موضحا أنه من الممكن أن يحقق الفريق الأحمر فوز أكبر في لقاء الدور الثاني.

وأوضح المدير الفني الجنوب أفريقي أنه سعيد بأدء اللاعبين في لقاء اليوم أمام منافس قوي بحجم فريق الزمالك.