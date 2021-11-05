★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن إلغاء حالة الطوارئ لم يأت من فراغ، مشيرا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ينم عن نظرة ثاقبة ووعي واحترام للدستور .

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن حالة الطوارئ تعني تعرض البلد لخطر كبير داهم يتم بدوره تطبيق قانون الطوارئ، موضحًا أن الرئيس السيسي بعد أن حقق أمن واستقرار مصر ودحر الارهاب الاسود قام بإلغاء الطوائ .

وأكد مرعي، أن الرئيس السيسي آثر السير في خطين متوازيين محاربة اللإرهاب وتنمية البلد، منوها أن إنجازات الرئيسي في البنية التحتية تتحدث عن نفسها ولا ينكرها إلا كل جاحد أو من طبيعته إنكار الفضل .

وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن السيسي اهتم بالبنية التحتية ولم يغفل البنية الفوقية بتطوير عقول الشباب.