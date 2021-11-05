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قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أن النتيجة التي حققها الفريق في القمة والفوز بخماسية لم تتحقق منذ 19 عامًا، وذلك رداً على سؤال أحد الصحفيين خلال المؤتمر الذي أعقب المباراة عن عدم استمرار فريقه في تسجيل الأهداف وتضييق الزمالك الفارق.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «متى حقق الأهلي هذه النتيجة من قبل؟ أعتقد 19 أو 20 عامًا»، في إشارة منه إلى سداسية عام 2002.

وتابع المدير الفني للأهلي: «ساهزمهم بنتيجة أكبر في القمة المقبلة».

وفاز الأهلي بنتيجة 5-3 على حساب الزمالك وتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط.