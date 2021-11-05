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«أبوالعروسة»... هشام عباس يحتفل بزفاف ابنته ( صور )

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«أبوالعروسة»... هشام عباس يحتفل بزفاف ابنته ( صور ) «أبوالعروسة»... هشام عباس يحتفل بزفاف ابنته ( صور )

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احتفل منذ قليل النجم الكبير هشام عباس بحفل زفاف ابنته «ياسمينا»، في أحد المنتجعات الخاصة بمدينة الجونة، بحضور أسرة العروسين وعدد كبير من مشاهير الفن أبرزهم الفنان إيهاب توفيق الذي أحيا الحفل.

هشام عباس من حفل زفاف ابنته
هشام عباس من حفل زفاف ابنته

ونشرت الإعلامية إنجي على مجموعة صور من حفل زفاف «ياسمينا»، عبر خاصية «الأستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» .

وتظهر في الصور إنجى على ولميس الحديدى، بالإضافة إلى أبي العروسة هشام عباس وأم العروسة جيهان زايد.

هشام عباس من حفل زفاف ابنته
هشام عباس من حفل زفاف ابنته

وأحيا الفقرة الأولى من الحفل الفنان إيهاب توفيق إذ قدم مجموعة من أشهر أغانيه؛ منها سحراني، واه يا ناري، ويا سلام، وشاركه في الغناء الفنان هشام عباس بتقديم أغنيات حلال عليك، والله يسلم حالك، وعيني ويلا نكمل لمتنا.

تعد أغنية يا سهرانين الليل آخر أعمال هشام عباس، وطرحها مؤخرًا فبل نحو 4 أشهر، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

المصرى اليوم

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