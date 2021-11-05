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11 وفاة و2012 إصابة كورونا جديدة في الأردن

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11 وفاة و2012 إصابة كورونا جديدة في الأردن 11 وفاة و2012 إصابة كورونا جديدة في الأردن

جى بي سي نيوز :-  أعلنت وزارة الصحة الخميس، تسجيل 11 وفاة و2012 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11088 وفاة و870505 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 5.54 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 22999 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 93 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 87 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 607 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 15 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 39 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 11 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1494 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 836481 حالة.

كما أشار إلى إجراء 36291 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11114632 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3989035، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3557403.

 

جي بي سي نيوز

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