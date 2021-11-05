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فهد بن جلوي يتوِّج الفائزين في كأس الأولمبية للهجن بتبوك

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فهد بن جلوي يتوِّج الفائزين في كأس الأولمبية السعودية للهجن بتبوك فهد بن جلوي يتوِّج الفائزين في كأس الأولمبية للهجن بتبوك

فهد بن جلوي يتوِّج الفائزين في كأس الأولمبية السعودية للهجن بتبوك

توَّج اليوم الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، الفائزين الأوائل في ختام منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن، التي أُقيمت منافساتها على مضمار ميدان الهجن بمنطقة تبوك.

وانطلقت منافسات الفترة المسائية في اليوم الختامي بأربعة أشواط، وانتزعت رمز الحيل المفتوح «الجادل» المركز الأول لهجن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، فيما حقق «سراح» المركز الأول في رمز الزمول المفتوح لمالكه عامر المري، وجاءت «الهلالية» المملوكة لهجن السيلية في صدارة شوط رمز الحيل العام، بينما حقق «إيجبت» المركز الأول في شوط رمز الزمول العام المملوك لهجن سعودي برونكس للأمريكي مالك أبوقاسم.

فيما جاء في صدارة الشوط الأول لمنافسات الفترة الصباحية المطية «عسير» لمالكها خالد المري، وفي صدارة ترتيب الشوط الثاني «همام» لمالكه عامر المري، بينما حلت «ربشة» و«فراس» لمالكهما خالد القرشي في صدارة الشوطَيْن الثالث والرابع، بينما انتزع صدارة ترتيب شوط القعدان الزمول ماراثون «سكر» لمالكه سليمان الجهني، وحل بالمركز الأول في شوط البكار ثنايا حيل ماراثون «منصورة» لمالكها فرحان البلوي.

يُذكر أن الاتحاد السعود للهجن أعلن روزنامته للموسم 2021-2021م، الذي انطلق بكأس الاتحاد السعودي للهجن في مطلع أكتوبر الماضي على ميدان نجران للهجن، واختتم اليوم كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على ميدان تبوك للهجن، فيما ستتجه أنظار محبي وعشاق الهجن إلى ميدان السيح بمحافظة الأحساء مطلع شهر ديسمبر المقبل للمنافسة على كأس وزارة الرياضة.الاتحاد السعودي للهجن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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