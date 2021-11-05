«ماليش انتخابات» .. نهال عنبر تكشف سبب عدم حضورها انتخابات نقابة المهن التمثيلية

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كشفت الفنانة نهال عنبر عضوة مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن الملف الطبي، الخميس، عن سبب عدم حضورها انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، موضحة أنها تعاني من التهاب رئوي شديد خلال الأيام الماضية.

وقالت نهال عنبر في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «كنت تعبانه جدا من فترة وعندى برد شديد من فترة والدكتور المعالج لي طلب مني عدم إجهاد نفسي خلال فترة التعب وطلب مني بعض الإشاعات والتحاليل للاطمئنان على حالتي الصحية بعد الشك في إصابتي بفيروس كورونا».

وأضافت :«وعملت التحاليل والإشاعات التي طلبها الدكتور وكلها نتيجتها كويسه وطلع دور برد شديد شوية وعملي التهاب رئوي».

وعن عدم حضوره انتخابات نقابة المهن التمثيلية، والتي أقيمت اليوم الجمعة، ردت قائلة:«الدكتور قالي بلاش تنزلي انتي تعبانه جدا، وعندك التهاب شديد بلاش تخرجي من البيت، لحد ما تكوني كويسه، وتاخدي اجازة من كل شغلك في النقابة والتصوير كمان».

موضحة :«ماليش انتخابات انهارده، لاني لسه لم انتهي من فترتي الـ3 سنوات، التجديد النصفي لباقي الاعضاء فقط، ولكني كفنانة كنت عايزة انزل انتخب، ولكن تعبي الشديد الذي منعني من التواجد بين اصدقائي وزملائي».

وكانت أحدث أعمال الفنانة نهال عنبر مشاركتها بمسلسل «الطاووس» والذي عرض رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح كبير، كما شاركت بحكاية «حته مني» من مسلسل «زي القمر» بطولة الهام شاهين.