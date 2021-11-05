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«اللي ياخد الدوري مننا يستحمل».. تعليق ناري من أحمد بلال على مباراة القمة

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«اللي ياخد الدوري مننا يستحمل».. تعليق ناري من أحمد بلال على مباراة القمة «اللي ياخد الدوري مننا يستحمل».. تعليق ناري من أحمد بلال على مباراة القمة

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علق الاستديو التحليلي لقناة الأهلي على نتيجة مباراة القمة 123 بين الأهلي والزمالك والتي أقيمت مساء اليوم.

وقال أحمد بلال نجم الأهلي السابق: اللي ياخد دوري مننا يستحمل، كما توقع أن نسخة البطولة هذا ستتجه إلى المارد الأحمر.

وواصل تصريحاته موسيماني أشفق على وكان رحيم به لذلك ظهرت تغيراته بهذا الشكل.

يذكر أن الأهلي حقق فوزا كبيرا على الزمالك بخمسة أهداف مقابل 3 في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٩ نقاط العلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الوصافة.

المصرى اليوم

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