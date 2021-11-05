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الأهلي يُنهي سلسلة اللاهزيمة لـ بعد 25 مباراة

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الأهلي يُنهي سلسلة اللاهزيمة لـ الزمالك بعد 25 مباراة الأهلي يُنهي سلسلة اللاهزيمة لـ بعد 25 مباراة

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أنهى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سلسلة اللاهزيمة لنظيره والتي استمرت لمدة 25 مباراة متتالية في كل البطولات.

وحسم الأهلي القمة رقم 123 بالفوز على الزمالك بنتيجة 5/3 في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ولم يتعرض الزمالك لأي خسارة منذ أبريل من العام الجاري، حينما خسر على يد الأهلي في قمة الدور الأول للدوري في الموسم المنصرم بنتيجة 2/1، قبل أن يعود ليخسر من جديد على يد غريمه التقليدي بنتيجة 5/3 في الجولة الثالثة لدوري الموسم الجاري.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة التاسعة والعلامة الكاملة منفردًا بصدارة الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

المصرى اليوم

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