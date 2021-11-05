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بعد خماسية الأهلي في .. فتوى قديمة من الأزهر: التحفيل «حرام» شرعاً ()

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بعد خماسية الأهلي في الزمالك.. فتوى قديمة من الأزهر: التحفيل «حرام» شرعاً (فيديو) بعد خماسية الأهلي في .. فتوى قديمة من الأزهر: التحفيل «حرام» شرعاً ()

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انتهت منذ قليل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بفوز الشياطين الحمر بـ 5 أهداف مقابل 3 للقلعة البيضاء وعقب كل لقاء قمة تزداد المناكفات بين مشجعي الفريقين فيما يعرف باللغة الدارجة بـ «التحفيل».

وفي تصريحات سابقة تعود تاريخها لفبراير 2020، أكد الدكتور أسامه الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التحفيل بين جماهير الكرة حرام شرعا كونه يشعل الفتن داخل المجتمع، موضحًا أنه يقصد بالتحفيل المناوشات والشقاق الذي يحدث بين الجماهير بسبب كرة القدم.

وأضاف الحديدي، في تصريحات لبرنامج رأى عام تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الأحد، أن النبي نهى عن نِطاح الكِباش ومهارشة الديكة؛ إذ كانوا قديما يحضرون الأغنام لتناطح بعضها، كي يضحك الناس، إلى أن حرمها النبي- صلى الله عليم وسلم- لأنها تبعث على الفتنة.

واستشهد مدير مركز الأزهر للفتوى، بقول النبي عليه السلام، «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها»، كما وردت آيات قرآنية للحدث على رفض الفتنة، مثل «والفتنة أشد من القتل» و«الفتنة أكبر من القتل».

وشدد «الحديدي» على ضرورة أن نهتم بالأخلاق، موضحا أن حسن الخلق هو الباعث الأول للإيجابيات في المجتمع، موضحا أن الدولة في مرحلة بناء، وهو ما يتطلب التكامل وليس الشقاق، موضحًا أن التحفيل على مواقع التواصل الاجتماعي فتنة كبرى، ويترتب عليها فساد.

وجاءت أهداف اللقاء كما يلي:

د16: ديانج يسجل الهدف الأول من تسديدة صاروخية تصطدم بالدفاع والعارضة وترد لتصطدم مجددا بـ أبو جبل وتسكن الشباك

د20: علي معلول يسجل هدف الأهلي الثاني من ركلة الجزاء

د25: محمد شريف يضيف الهدف الثالث بعدما استلم تمريرة عالمية من عمرو السولية

د51: مصطفى فتحي يسجل هدف الأول من تسديدة صاروخية

د53: ديانج يرد بتسديدة تعلن عن الهدف الرابع للنادي الأهلي

د65: علي معلول يسجل الخامس من ركلة الجزاء

د80: زيزو يسجل هدف الزمالك الثاني من ركلة الجزاء

د90: أشرف بن شرقي يسجل هدف الزمالك الثالث

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 5- 3، في لقاء القمة رقم 123 الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وتصدرفريقا الأهلي و بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط لكل منهم، بينما يأتي فريق غزل المحلة في المركز الثالث ويحل الزمالك و البنك الأهلي في المركز الرابع.

ويحتل 6 لاعبين قائمة هدافي الدوري المصري بعدد 3 أهداف لكل منهم، والذين يلعبون في نوادي الأهلي والزمالك وبيراميدز والبنك الأهلي وسموحة والإتحاد السكندري.

المصرى اليوم

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