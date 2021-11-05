★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الشوط الثاني من مباراة الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهروا عليه في الشوط الثاني، وتماسكهم على الرغم من تقدم الأهلي في النتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف».

وأضاف: «لاعبو الزمالك كان لديهم إصرار على إحراز الأهداف لحفظ ماء الوجه، وهو ما نجحوا فيه بتسجيل ثلاثة في الشوط الثاني»، مؤكدًا: «لاعبو الفريق الأبيض كانوا رجالة حيث تفوقوا على الأهلي في الشوط الثاني بتسجيل ثلاثة أهداف».