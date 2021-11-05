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خسر فريق الزمالك بخماسية من الأهلي مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 9 نقاط يتصدر بها مسابقة الدوري، في حين يتوقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط يحتل بها المركز الرابع .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وعمر السعيد.

وفي المقابل بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي وعلي معلول وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وحمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب الفريقين، وسنحت أول فرصة في اللقاء في الدقيقة الرابعة من ركنية للأهلي، نجح دفاع الزمالك في تشتيتها، ويعتمد لاعبو الفريق الأبيض على استغلال الأجناب من أجل ضرب دفاعات الفريق الأحمر، وتشهد الدقيقة التاسعة أخطر فرصة للزمالك بعدما توغل أشرف بن شرقي داخل منطقة جزاء الأهلي وسدد لتصطدم كرته بالدفاع وتتحول لركنية.

وفي الدقيقة السادسة عشر ينجح أليو ديانج في تسجيل هدف التقدم للأهلي من تسديدة قوية تصطدم بالعارضة لترتد وتصطدم بأبوجبل لتسكن المرمى، بعدها يهدر عمر السعيد فرصة للتعديل بعدما تلقى عرضية بن شرقي داخل منطقة الجزاء .

وفي الدقيقة 19 يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأهلي بعد تعرض على معلول للعرقلة داخل منطقة جزاء الأبيض من قبل حمزة المثلوثي، ينجح على معلول في ترجمتها للهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 25 يضيف محمد شريف الهدف الثالث للأهلي من متابعة لعرضية من الجبهة اليسرى .

وحاول لاعبو الفريق الأبيض تنظيم الصفوف من أجل تلقيص الفارق، ويحصل طارق حامد على بطاقة صفراء للخشونة مع السولية، وبعدها يحصل عمر السعيد على بطاقة صفراء للخشونة، وفشلت محاولات أبناء ميت عقبة لتقليص الفارق في الدقائق المتبقية لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية .

ومع بداية الشوط الثاني يدفع الزمالك بمصطفى فتحي بدلا من إمام عاشور لتنشيط الهجوم، وفي الدقيقة 48 يهدر عمر السعيد فرصة محققة للأبيض من انفراد بالمرمى، وفي الدقيقة 51 ينجح مصطفى فتحي في تسجيل الهدف الأول للزمالك من تسديدة قوية فشل محمد الشناوي في التصدي لها .

وفي الدقيقة 53 يرد اليو ديانج بالهدف الرابع للأهلي من تسديدة قوية يفشل أبوجبل في التصدي لها لتسكن على يساره، وتوالت محاولات الزمالك الهجومية للتقليص، في حين سعى الفريق الأحمر لتعزيز التقدم، وفي الدقيقة 59 يحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي يسددها على معلول في الدقيقة 62 ويتصدى لها أبوجبل لترتد لمحمد شريف الذي يضعها في الشباك محرزا الهدف الخامس للأحمرولكن يلغي الحكم الهدف ويعود لتسديد ركلة الجزاء مجداد ويسجل منها على معلول الهدف الخامس للأهلي .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بسيف الدين الجزيري ومحمد أوناجم بدلا من عمر السعيد وحمزة المثلوثي، ويحصل أحمد زيزو على بطاقة صفراء للخشونة، ويدفع الجهاز الفني للأهلي بحسين الشحات بدلا من أفشة وميكسيوني بدلا من بيرسي تاو .

وفي الدقيقة 80 يحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء، ويدفع الجهاز الفني للأهلي بمحمد هاني بدلا من بدر بانون، وحاول الأبيض تقليص الفارق في الدقائق المتبقية وينجح بن شرقي في تسجيل الهدف الثالث للأبيض في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بخماسية مقابل ثلاثية.

لمشاهدة أهداف مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 5-11-2021 اضغط هنـــــا