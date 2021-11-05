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حسام موافي: بوس يد مراتك لو اتخانقت معها ()

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حسام موافي: بوس يد مراتك لو اتخانقت معها (فيديو) حسام موافي: بوس يد مراتك لو اتخانقت معها ()

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حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من الضغط النفسي أو العصبي للمرضي الذين يعانون من داء السكر.

وقال حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، إن الضغط النفسي أو العصبي يؤدي إلى إفراز هرمونات تساعد على ارتفاع السكر بشكل كبير.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الشخص الذي يتشاجر مع زوجته ويكتشف بعدها أنه مصابا بمرض السكر، ليس للمشاجرة دخل في إصابته، لكنها كشفت المرض المستتر الذي يعاني منه: «بوس يد مراتك علشان طلعت لك السكر المستخبي».

ونصح حسام موافي مرضي السكر المرتفع والذي يصل من 350 إلى 400 بالتوجه إلى الطبيب المعالج، موضحا أن المرضي في هذه الحالة قد يتناولون الأنسولين للتحكم في سكر الدم لمرتفع وتنظيم مستوياته.

المصرى اليوم

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