نقيب الفلاحين يكشف أسباب اختفاء السحابة السوداء

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قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان اختفاء ظاهرة السحابه السوداء التي كانت تغطي سماء القاهره الكبري وبعض مدن محافظات الوجه البحري في الفتره من منتصف اغسطس وحتي منتصف نوفمبر نتيجة حرق قش الارز، يؤكد نجاح جهود الحكومه للقضاء على هذه الظاهرة الضارة.

لافتا في تصريحات لـ «المصرى اليوم» ان وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنيه الأخري حولت كارثة السحابة السوداء إلى فرصه كبيره لزيادة عوائد مزارعي الارز الاقتصادية.

وأضاف عبدالرحمن هذا الموسم تم زراعة نحو مليون و74الف فدان من الارز في 9محافظات مصريه فقط، وهم الاسكندريه والبحيره والغربيه والدقهليه وكفر الشيخ ودمياط والشرقيه والاسماعليه وبورسعيد ينتج الفدان نحو4طن من الارز الشعير و2طن من قش الارز.

وأشار ابوصدام ان ظاهرة حرق قش الارز اختفت بعد نجاح وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعه ووزارة التنمية المحليه ووزارة الداخليه في السيطرة على هذه الظاهره، حيث أصبح قش الارز مصدر للدخل بعدما كان سببا في انتشار الامراض حيث تم جمع كميات كبيره من قش الارز لتصنيع الاسمده العضويه واعلاف والخشب وبعض الصناعات الاخري بعد ان وفرة الحكومه مواقع لجمع قش الارز ومعدات لجمعه وكبسه في ظل تكثيف ندوات توعويه للاستفاده من قش الارز والحفاظ على البيئة.

واوضح ابوصدام ان الحكومة استخدمت أحدث التقنيات كالاقمار الصناعيه ونظم الانذار المبكر للحد من حرق قش الارز بالاضافه إلى الحملات المستمره لرصد أي حريق وتغريم صاحبه غرامات تتراوح من3 الي10جنيه للفدان وقد تصل العقوبه للسجن 6اشهر، كما تم مراقبة وتنظيم عمل المنشات التي كانت تستغل قش الأرز في صناعتها مثل مصانع الطوب ومكامير الفحم خلال فترة حصاد الارز وضبط المخالفين وتابع نقيب الفلاحين ان ظاهرة السحابه السوداء كانت تظهر نتيجة حرق قش الأرز مع سكون الهواء في هذا الوقت من العام (فصل الخريف) مما يحدث تلوث حاد في الجو.