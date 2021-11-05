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أعرب الإعلامي أحمد موسى عن سعادته بفوز الأهلي على الزمالك في القمة الـ123 ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب موسى عبر صفحته الرسمية لبرنامج على مسئوليتي: «زلزال في ستاد القاهرة بقوة 5 ريختر ... فوز كبير ومستحق للنادي الاهلي نادي القرن على الزمالك ...رجال الاهلي حققوا الفوز العريق.. مبروك لكل الجماهير العظيمة.. هذا هو الاهلي».

وأشاد موسى بالنظام الذي فرضته رابطة الأندية المحترفة التي تدير مسابقة الدوري وإقامة القمة في موعدها بحضور الجماهير بالعدد المسموح به كل فريق.

انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 9 ويتصدر ترتيب الدوري المصري، بينما يستقر الزمالك في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.