ديانج وبن شرقي ينضمان لقائمة الهدافين الأجانب في قمة الأهلي والزمالك

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نجح أليو ديانج، الدولي المالي المحترف في صفوف النادي الأهلي، في تسجيل هدفين في شباك الزمالك بمباراة القمة رقم 123 التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بملعب القاهرة وحسمها الأحمر بنتيجة 5-3.

كما سجل أشرف بن شرقي، الدولي المغربي المحترف في صفوف الزمالك هدفًا ثالثاً لفريقه في لقاء الليلة مضيفاً الفارق في النتيجة

وشهدت مباريات قمة الدوري بين الأهلي والزمالك منذ موسم 1948-1949 تسجيل 17 لاعباً أجنبياً الأهداف بواقع 8 من الأهلي و9 من الزمالك، قبل أن يصبح المالي أليو ديانج هو اللاعب رقم 18 في القائمة، كذلك بن شرقي الذي حجز مقعدًا بالرقم 19بين هدافي الأجانب لقمة الدوري.

ويتصدر السوداني عمر النور قائمة هدافي الأجانب في قمة الدوري المصري، حيث أحرز نجم الزمالك 4 أهداف بالشباك الحمراء.

ويأتي خلف النور، الأنجولي أمادو فلافيو الذي استطاع هز شباك الزمالك بـ3 أهداف مع الأهلي في قمة الدوري.

ويتساوى الثنائي الغاني، أحمد فيلكس نجم الأهلي وإيمانويل كوارشي نجم الزمالك في رصيد الأهداف المسجلة لكل منهما في قمة الدوري برصيد هدفين، ويشاركهما الرصيد أيضًا القطري حسين ياسر المحمدي جناح الزمالك والنيجيري جونيور أجايي جناح الأهلي.

بينما سجل هدفًا واحدًا كل من الفلطسيني مصطفى نجم والتونسي فرجاني ساسي واليمني على محسن والنيجيري إيمانويل أمونيكي والمالي إسماعيل كوليبالي والكونغولي كاسونجو من الزمالك، والتونسي على معلول والمغربي وليد أزارو والجابوني ماليك إيفونا والأنجولاي جيلبرتو من الأهلي.