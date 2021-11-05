أنغامي تستضيف حفل أديل بعد ست سنوات من الغياب ١٩ نوفمبر

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تعود أديل إلى عشّاقها بحفل على مدار ساعتَين تتّسمان بدرجة عالية من الخصوصية: يليه حوار يجمعها ب الإعلامية أوبرا وينفري، 19 نوفمبر، ويبث الحفل واللقاء عبر تطبيق أنغامي.

جرى تصوير حفل أديل الخاص في مرصد جريفيث في لوس أنجلس، بحضور عدد كبير من المشاهير منهم درايك، كريس جينر، إيلين ديجينيريس، ليزو، جيمس كوردن وغيرهم، حيث استمعوا إلى أشهر أغاني أديل إضافةً إلى أعمال تبثّ للمرة الأولى من ألبومها الجديد بعنوان «30».

وتحدثت اديل في المقابلة مع أوبرا وينفري، إلى الناحية الشخصية والحميمة للألبوم، الناحية التي لم تَبُح أديل بتفاصيل كثيرة عنها من قبل. تجيب أديل خلال حديثها مع أوبرا على أسئلة حول الألبوم، والحكايات التي ترويها في أغانيه، إضافةً إلى حياتها بعد الطلاق، خسارتها للكثير من وزنها وتربيتها لإبنها. أنغامي حصلت على حصرية بث هذا الحدث الموسيقي العالمي في منطقة الشرق الأوسط، .