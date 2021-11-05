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رقم قياسي غير مسبوق في قمة الأهلي والزمالك

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رقم قياسي غير مسبوق في قمة الأهلي والزمالك رقم قياسي غير مسبوق في قمة الأهلي والزمالك

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حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب نظيره بنتيجة 5- 3، في لقاء القمة رقم 123 الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وشهدت القمة 123 على رقم قياسي غير مسبوق وهي تسجيل 8 أهداف.

وكانت أكثر مباراة قد شهدت تسجيل أهداف عبر تاريخ مباريات القمة في مايو من عام 2002 بفوز عريض وشهير للأهلي بنتيجة 6/1 في مواجهة شهدت تسجيل 7 أهداف.

وتعتبر القمة 123 هي الأولى عبر تاريخ مواجهات القطبين التي تشهد تسجيل 8 أهداف خلال أحداثها.

وتربع الأهلي على قمة جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتصاره على الزمالك بخماسية وبات في رصيده 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

المصرى اليوم

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