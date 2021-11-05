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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب زيادة دقات القلب في حالة الراحة والحركة، وحال بذل أي مجهود أو بدونه.

وقال حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، إن سرعة دقات القلب تعتبر عرض لمرض ما، وقد ترتبط بمشكلات الغدة الدرقية أو عدم اللياقة البدنية.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه في حالة عدم معاناة الشخص من سرعة دقات القلب دون أن يكون لديه مشكلة أساسية في القلب ينبغي عليه ممارسة الرياضة حتى يتخلص من دقات القلب السريعة.

وتابع حسام موافي، أن مرضى الأنيميا ونشاط الغدة الدرقية وخلل في البوتاسيوم يعانون من سرعة دقات القلب، موضحا أن دقات القلب الطبيعية هي من 110 إلى 120 ألف دقة في اليوم ويمكن تسجل الدقات عن طريق استخدام جهاز جهاز هولتر.