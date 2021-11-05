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ترأس جلسة «السلم والأمن الأفريقي» حول المنشآت الطبية في أوقات الصراعات المسلحة

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مصر ترأس جلسة «السلم والأمن الأفريقي» حول المنشآت الطبية في أوقات الصراعات المسلحة ترأس جلسة «السلم والأمن الأفريقي» حول المنشآت الطبية في أوقات الصراعات المسلحة

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ترأس السفير الدكتور محمد جاد، سفير لدي إثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي الأولى تحت الرئاسة المصرية الحالية للمجلس اليوم، والتي خصصت لموضوع حماية الأطقم والمنشآت الطبية في أوقات الصراعات المسلحة.

وأكد السفير المصري خلال الجلسة على ضرورة توفير الحماية اللازمة للأطقم والمنشآت الطبية بما يمكنهم من القيام بالدور المحوري المنوطين به، موضحا أن استهداف الأطقم والمنشآت الطبية خلال أوقات الصراع يمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولى الإنساني، كما أكد على ضرورة التزام كافة أطراف الصراعات المسلحة في القارة الأفريقية بضمان حماية المدنيين وعدم التعرض للاطقم والمنشآت الطبية، والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة وبما فيها قرار مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن رقم ٢٢٨٦ لعام ٢٠١٦، والذي رعته مصر إلى جانب دول اليابان وأسبانيا ونيوزيلندا وأوروجواي، إبان العضوية المصرية في مجلس الأمن الدولي.

المصرى اليوم

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