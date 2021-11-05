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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن السمنة وزيادة الوزن المبالغ فيه أمر غاية الخطورة، وليس مجرد ظاهرة عادية.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن مضاعفات السمنة عبارةعن فهرس كتاب أمراض بطن، موضحا أن السمنة تؤدي إلى مشكلات في الشريان التاجي، والضغط والسكر.

وعن مرضى الضغط الذين يعانون من تورم القدمين، قال أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينيإنه ينبغي التوجه إلى الطبيب، لفحص وظائف الكلي والكبد، ونسبة الصوديوم في الدم، خاصة إذا كان المريض من كبار السن.

وأوضح حسام موافي أن مرض تورم القدمين ينقسم إلى نوعين، أحدها هو الانسداد اللمفاوي، وعند الضغط على القدم باستخدام الإصبع لا تغرز في القدم، أما الآخر فهو «إيفيل» وفي حالة الضغط على القدم المتورمة أيضا باستخدام الإصبع تجد إنها تغرز في القدم موضحا أن الإيفيل يحتاج إلى دراسة قوية لعلاجه.