«لما لقيتك» و«قلبي دليلي».. مروة ناجي تشدو في مهرجان الموسيقى العربية

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تتواصل فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، لليوم الرابع على التوالي، وشهد مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، صوليست قانون للموسيقار فرات قدوري، قدم خلاله مقطوعات فوق النخل، حلوة يالبغدادية، هلال العيد، دجلة الخير، ديما الخيمة الوردية.

أكد «قدوري» أن الدورة ال 30 من المهرجان لها مكانة خاصة بالنسبة له خاصة بعد تكريمه بافتتاحية المهرجان موجهاً الشكر للفنانة ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم على رعايتها لكل الموسيقيين العرب. وبعدها غنت المطربان مروة ناجي بصحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو أحمد عامر وغنت مصر عادت من كلمات وألحان الأخوين رحباني، يليها أما براوة كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان محمد الموجي، لما لقيتك كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى العسال، قلبي دليلي كلمات أبوالسعود الابياري، ألحان محمد القصبجي، حلوة يابلدي كلمات مروان سعادة، ألحان جيف بارنيل، في يوم وليلة من كلمات حسين السيد، ألحان محمد عبدالوهاب. ومن المقرر أن يحيي الفاصل الغنائي الثاني المطرب اللبناني عاصي الحلاني.