مختبر فحص المعادن الثمينة يلفت أنظار زوَّار موسم الرياض 2021

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لإرشاد المستهلكين بالتعرُّف على أنواع القِطَع والفوارق بينها

واصل معرض المجوهرات الفريدة اليوم استقبال الزوار في "واجهة الرياض"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، وحصد اهتمامًا واسعًا من خلال مختبر فحص المعادن، الذي أضاف خدمة مميزة للمعرض، الذي يُعدُّ واحدًا من أكبر المعارض العالمية في مجاله.

وتزيَّن المعرض بأفضل وأجمل تصاميم المجوهرات العالمية، وأكثرها عراقة؛ إذ اجتمعت مع "البراندات" المحلية لمصممي المجوهرات السعوديين؛ فأضفت على المعرض جماليات، تعكس هوية المكان ومحتوياته النادرة.

واحتضن معرض المجوهرات مختبرًا لفحص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة "MTGL"، بجميع أدواته وآليات عمله المعتمدة من وزارة التجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، والمركز السعودي للاعتماد؛ بهدف توعية المستهلك وإرشاده بالتعرُّف على أنواع القِطَع، والفوارق بينها.

وبحسب عبد الله الرشود، مدير التسويق والمبيعات لمختبر فحص المعادن والأحجار الكريمة، فإن سوق المجوهرات يعد رابع أكبر سوق عالمي من نوعه، وهو سوق مستهدف بالاستثمار والبيع والشراء، مؤكدًا وجود مواصفات وتفاصيل فنية، تتطلب حضور مختبر متخصص للتحقق من التفاصيل الدقيقة.

وفي المختبر عدد من الأدوات والأجهزة المتقدمة، تساعد في تحديد مواصفات الألماس بنوعَيْه الطبيعي والصناعي، وإعطاء الزوار تقريرًا عن جودة المنتج وتفاصيله بعد إنهاء الفحص.

ويقدم المعمل خدمات عدة، أبرزها: تحديد نوع الألماس، من خلال المعايير الأربعة المتمثلة في: اللون، النقاء، القطع والوزن. وهي تفاصيل يُحدَّد السعر السوقي بناء عليها.

ويفحص المعمل الأحجار الكريمة، ويحدد نوعها، سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مقلدة، للتحقق من مدى ملاءمتها للمواصفات والمقاييس، وتعد الخدمة جزءًا من عملية بث الوعي لدى المستهلكين، وحفظ حقوقهم في بيع المنتج مستقبلاً. ويقدِّم الخدمة في المعمل كادر مدرب ومتخصص في الجوانب الفنية والإدارية خدمة للزوار.

موسم الرياض