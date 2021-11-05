حمادة أنور ينتقد كارتيرون

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انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأبيض خلال الشوط الأول من مباراة القمة أمام الأهلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والأهلي، بتقدم الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«كارتيرون، لم يذاكر الأهلي جيدًا، ولم يلعب على نقاط الضعف للفريق الأحمر»، مؤكدًا :«الزمالك اشتغل على نفسه فقط، ولم يدرس نقاط القوة والضعف في الفريق الأحمر».

وأضاف :«واضح جدًا أن الجهاز الفني للأهلي بالكامل، ويعلم نقاط القوة والضعف في الزمالك».

وتابع :«مفيش حاجة اسمها مدير فني يدير نادي كبير بحجم نادي الزمالك، بمفرده دون وجود جهاز معاون له»، مضيفا :«تحدثت عن الجزئية الخاصة بالجهاز المعاون للمدرب الفرنسي منذ فترة طويلة وليس من اليوم»