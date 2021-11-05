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قال الفنان محمد صبحي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يسعى إلى منصب الرئاسة وكان هدفه خدمة جميع المواطنين.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جماهير الشعب المصري طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح وذلك لإنقاذ مصر.

تابع الفنان محمد صبحي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يدرك جيدا المشاكل الحقيقة لمصر موضحا أن هناك فئة قليلة كانت تريد إسقاط النظام والفئة الأكبر كانت تريد إسقاط الوطن.

أكد محمد صبحي أن الرئيس السيسي كان يرى المشاهد الحقيقة التي لم تكن مطروحة بشكل جيد ونجح في تغيير صورة مصر خلال السنوات السبع الماضية بشكل متزايد لا يتوافق مع الضربة القاصية التي أخذتها مصر في عام 2011، موضحا أن الهدف الرئيسي من ثورات الربيع العربي تدمير مصر.