أخبار عاجلة

إيطاليا تخشى التعثر أمام طموحات سويسرا -
شاكيري: سنواجه إيطاليا لتعويض خسارتنا فى «يورو» -
صدمة فى الزمالك .. غرامات مالية جديدة -
ألفيس أولى صفقات الدعم فى برشلونة ومفاجأة فى الصفقة -
مشاهدة مباراة مصر ضد أنجولا مباشر الآن على تردد قناة أون سبورت الجديد -
«السلم والأمن الأفريقي» يعقد جلسة حول جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات -
خبير بيئى: نجاح مؤتمر المناخ المقبل فى مصر ينقذ العالم من توابع التغيرات الكارثية -
20 مخالفة لقرارات التوطين في الرياض -
إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة بـ"فيفاء" -
استرداد 21 فدان زراعة و18 ألف متر مبانى في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد صبحي: لم يسعى لمنصب الرئيس وهدفه خدمة الجميع ()

Print
محمد صبحي: السيسي لم يسعى لمنصب الرئيس وهدفه خدمة الجميع (فيديو) محمد صبحي: لم يسعى لمنصب الرئيس وهدفه خدمة الجميع ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمد صبحي، إن الرئيس عبد الفتاح لم يسعى إلى منصب الرئاسة وكان هدفه خدمة جميع المواطنين.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جماهير الشعب المصري طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح وذلك لإنقاذ .

تابع الفنان محمد صبحي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يدرك جيدا المشاكل الحقيقة لمصر موضحا أن هناك فئة قليلة كانت تريد إسقاط النظام والفئة الأكبر كانت تريد إسقاط الوطن.

أكد محمد صبحي أن الرئيس السيسي كان يرى المشاهد الحقيقة التي لم تكن مطروحة بشكل جيد ونجح في تغيير صورة مصر خلال السنوات السبع الماضية بشكل متزايد لا يتوافق مع الضربة القاصية التي أخذتها مصر في عام 2011، موضحا أن الهدف الرئيسي من ثورات الربيع العربي تدمير مصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة مصر ضد أنجولا مباشر الآن على تردد قناة أون سبورت الجديد

مشاهدة مباراة مصر ضد أنجولا مباشر الآن على تردد قناة أون سبورت الجديد

خبير بيئى: نجاح مؤتمر المناخ المقبل فى مصر ينقذ العالم من توابع التغيرات الكارثية

خبير بيئى: نجاح مؤتمر المناخ المقبل فى مصر ينقذ العالم من توابع التغيرات الكارثية

بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث