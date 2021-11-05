★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت العديد من الدول ارتفاعا في الوفيات والإصابات جراء تفشي كوفيد-19 عالميا.

ففي أوروبا، رصدت السلطات الصحية في المملكة المتحدة 193 حالة وفاة، و34 ألفا و29 إصابة خلال اليوم الأخير، لتصل حصيلة الوفيات بين المصابين بالفيروس في المملكة المتحدة إلى 141 ألفا و588 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 9 ملايين و241 ألفا و916 إصابة.

كما أعلن المعهد الوطني للصحة العامة الهولندي، تسجيل 20 حالة وفاة، و10 آلاف و949 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ 17 يوليو الماضي.

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات المرتبطة بـ«كوفيد-19» المسجلة في نذرلاند منذ ظهور الوباء إلى 18 ألفا و517 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة مليوني و177 ألفا و707 إصابات.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8268 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 463 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و693 ألفا و532 شخصا فيما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 50 ألفا و87 وفاة.

وفي فنلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 788 إصابات جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 162 ألفا و476 حالة والوفيات إلى 1184.

وفي كرواتيا، فقد أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 6932 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 490 ألفا و74 حالة، وسجلت البلاد 36 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 9400 حالة.

أما في صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5725 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و174 ألفًا و333 إصابة والوفيات إلى 10 آلاف و271 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 1289 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى مليون و95 ألفا و337 إصابة، كما سجلت 9 وفيات خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و193 حالة وفاة، وفقا لصحيفة بورتوجال نيوز.

وسجّلت سلطات الصحة اليونانية 48 حالة وفاة، و6 آلاف و909 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في اليونان إلى 14 ألفًا و908 حالات وفاة كما بلغت حصيلة الإصابات 759 ألفًا و168 إصابة.. بحسب صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 421 ألفا و360 إصابة فيما تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6047 وفاة.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6805 إصابات جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 20 وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 506 آلاف و795 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة 13 ألفا و166 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 349 ألفا و996 حالة والوفيات إلى 4806.

وفي سويسرا، أعلنت الحكومة السويسرية تسجيل 2848 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 887 ألفا و446 شخصا، بينما سجلت 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا إلى 11 ألفا و286 حالة.

وفي بيلاروسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1991 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 610 آلاف و22 مُصابًا. وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4712 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن وبعد تسجيل 16 حالة وفاة خلال أمس.

وعلى النطاق الآسيوي، أعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الجمعة عن تسجيل 9 آلاف و862 حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد -19) في آخر 24 ساعة، و158 وفاة مرتبطة به، مما يرفع اجمالي المصابين في البلاد إلى 5 ملايين و964 ألفا و824 حالة والوفيات إلى 126 ألفا و921 حالة.

وقالت وزارة الصحة- في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي- إن عدد المتعافين من الجائحة في البلاد ارتفع إلى 5 ملايين و560 ألفا و951 متعافيا، في حين لا يزال يوجد 3 آلاف و756 مريضاً بكوفيد-19 يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة.

وفي أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2440 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 542 ألفًا و150 مصابا على مستوى البلاد. وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7 آلاف و208 حالات وفاة عقب تسجيل 26 وفاة جديدة على مدار أمس.

وسجلت كمبوديا 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية بالإضافة إلى 5 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات منذ تفشي الوباء في البلاد 2818 حالة وفاة فيما بلغ إجمالي الإصابات 118 ألفا و948 حالة إصابة.

كما رصدت وزارة الصحة الإندونيسية 19 حالة وفاة، و518 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في إندونيسيا منذ ظهور الوباء إلى 143 ألفا و519 حالة، والعدد التراكمي للإصابات المسجلة إلى 4 ملايين و247 ألفا و320 إصابة.

وفي أفغانستان، سجلت وزارة الصحة الأفغانية 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات 156 ألفا و392 حالة إصابة ولم تسجل وزارة الصحة أي حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليظل تراكمي الوفيات عند 7284 حالة وفاة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 814 ألفا و289 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و438 حالة وفاة حتى الآن.

وأعلنت السلطات الصحية في قرغيزستان تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 181 ألفُا و668 إصابة وسجلت الوزارة حالتي وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في البلاد 2681 حالة.

وفي هندوراس، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 161 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 376 ألفا و144 إصابة، كما سجلت البلاد 12 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 10 آلاف و297 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاثة وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و570 ألفا و681 إصابة والوفيات إلى 27 ألفًا و890- حالة وفاة، بحسب ما أوردته صحيفة «بور ثوم ألو» المحلية عبر موقعها الإلكتروني.

وإفريقيا، في جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 319 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 88 ألفا و251 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و923 ألفًا و54 إصابة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

كما أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 76 إصابات بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، و14 حالة وفاة، لتبلغ الحصيلة التراكمية الإصابات المسجلة في كينيا منذ بداية الجائحة 253 ألفا و737 إصابة، فيما توقفت حصيلة الوفيات عند 5 آلاف و296 حالة.. بحسب بيانات وزارة الصحة.