ضبط 10 طن من السكر التمويني ناقص الوزن بمركز إدفو

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قامت مديرية التموين بقيادة المحاسب حسام العربى وكيل الوزارة بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت مركز ومدينة إدفو وسط مشاركة من مديرى الإدارة والمشرفين والمفتشين للتأكد من سلامة الأوزان المقررة قانونياً بشأن تعبئة السكر التموينى المدعم.

وأشار حسام العربى بأن الحملة أسفرت عن ضبط 10 طن من السكر التموينى ناقص الوزن حيث تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، موضحاً بأن المضبوطات شملت تحرير محضر ضد صاحب مركز الإعتماد لتعبئة السكر بإدفو شرق والذى تم ضبط 4 طن من السكر التموينى ناقص الوزن بمقدار 150 جرام في كل كيلو، كما تم تحرير محضر ضد أمين فرع الجملة بإدفو غرب والذى تم ضبط 2 طن سكر تموينى لديه ناقص الوزن بمقدار 61 جرام في الكيلو الواحد، وتم كذلك تحرير محضر ضد مركز السدورى لتعبئة السكر والذى تم ضبط 3 طن سكر تموينى ناقص الوزن لديه بمقدار 68 جرام في الكيلو الواحد.

وأكد وكيل وزارة التموين على أن هناك متابعة لحظية من الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأيضاً اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للحملات المستمرة والتي تستهدف تشديد الرقابة التموينية وضبط الأسواق وعدم التلاعب في الأوزان من أجل الحفاظ على سلامة وجودة السلع الأساسية والإستهلاكية المعروضة للمواطنين وطبقاً للمواصفات العالية المطلوبة.