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حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من طلب الأدوية عن طريق التلفزيون، موضحا أن الكثيرين يطلبون من مقدمي البرامج كتابة روشتات أدوية لعلاج ما يعانون منه دون توضح الأعراض.

وقال حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، إن أحد الأشخاص يعاني من ضيق في التنفس أراد أن أصف له علاجا عبر التلفزيون لكن نحن هنا لا نكتب الدواء، لأن ضيق التنفس يرتبط بالعديد من المشكلات.

وأضاف حسام موافي، أن مشكلات التنفس لا ترتبط غالبا بكثرة الطعام، لكن الإسراف في تناول الأكل يفضح العديد من المشكلات التي قد يعاني منها المريض مثل مشكلات القلب والتنفس، والحجاب الحاجز وغيرها.